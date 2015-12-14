Россия изучает опыт Китая по созданию в городе Ханчжоу пилотной зоны трансграничной электронной торговли. Об этом в интервью китайской газете «Жэньминь Жибао» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в нашей стране пока нет интернет-площадки для продвижения российских брендов за рубежом, поэтому опыт Китая в области дистанционных продаж может быть очень полезен.

Премьер-министр также подчеркнул, что в прошлом году более 8 млн россиян приобрели одежду и обувь через интернет. При этом Медведев напомнил, что Россия в этом году запустила интернет-проект, позволяющий российским производителям одежды и обуви бесплатно воспользоваться торговой площадкой AliExpress для продажи своих товаров.

«Ожидается, что до конца этого года на AliExpress будет представлено порядка 100 отечественных брендов одежды и аксессуаров. Уверен, они заинтересуют и тех, кто живет в России, и иностранных покупателей», — сказал российский премьер.

Дмитрий Медведев также заявил, что Россия будет стремиться создавать проекты по интернет-торговле российскими товарами в других странах. «Для этого совершенствуем систему логистики и законодательство в области экспорта», — сообщил он. При этом премьер-министр отметил, что процедура экспорта розничных товаров за рубеж «уже стала проще».

Ранее президент Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству создать «проектный офис», главной целью которого должно стать увеличение продаж российских товаров за рубеж через интернет.

По материалам РБК и Интерфакса

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