Развивать собственный бизнес реально даже в неблагоприятных экономических условиях! Одним из ярчайших тому примеров является работа команды платежного сервиса CloudPayments.

В 2014 году молодой амбициозный проект CloudPayments стал победителем премии «Стартап года» в номинации «Финтех-стартап». Уже в сентябре 2015 года компания вышла на самоокупаемость, расширила свой штат и вышла в уверенный рост. К слову, сегодня ребята отмечают свой переезд в новый офис!

Создавать новые технологии, а не копировать старое!

Два основателя компании, топ-менеджеры Дмитрий Спиридонов и Константин Ян, проанализировали рынок интернет-эквайринга и пришли к выводу, что набор инструментов платежных систем давно устарел.

«В 2013 году произошла смена эпох, появились системы обработки платежей нового поколения с инструментами 21 века: javascript и mobile sdk, dunning management, marketplace и другие. Мы ждали, когда они появятся в России, но за год этого не произошло. Глядя на это, не создать новый платежный сервис было невозможно», — рассказывает CTO CloudPayments Константин Ян.

Так появилась новая платежная форма – Smart widget. Она содержит минимум полей для заполнения, автоматически определяет платежную систему и банк-эмитент, проводит оплату без переадресации и редиректа. Это экономит время плательщика. Ведь пользователь устает ждать, когда загрузится сайт процессингового центра, и уходит в другой интернет-магазин.

Как все начиналось?

Поначалу молодой, неизвестной компании было трудно привлечь новых клиентов. Первым партнером стал интернет-магазин Steak at Home.

По словам CEO CloudPayments Дмитрия Спиридонова, однажды он заказывал стейк в Steak at Home, но с оплатой заказа возникли проблемы. В таких ситуациях покупатель ищет другой интернет-магазин. Однако Дмитрий позвонил в Steak at Home и рассказал о таком приеме платежей, который удерживает клиентов.

«Мы не продаем наш продукт, а презентуем его, подсказывая интернет-бизнесу, как увеличить конверсию сайта и принять правильное управленческое решение», — признается Дмитрий Спиридонов.

«Мы подумали, что это судьба, и ни разу не разочаровались в своем решении: все работает, как часы, с момента запуска», — поделился Павел Поцелуев, сооснователь Steak at Home.

Пожиная плоды успеха

Интернет-компании хотят сами управлять платежами. Но без платежного сервиса для этого им приходится получать дорогостоящий сертификат безопасности PCI DSS. Кроме того, это сложно настроить с технической стороны. Платежный сервис решает эту проблему, выступая в роли шифратора. Платежные данные поступают на сайт в виде токена, а интернет-магазины настраивают платежную форму по своему усмотрению и контролируют транзакции. Такая технология называется checkout.

«Во-первых, процесс оплаты системы выглядит так, как мы этого хотим. Во-вторых, checkout позволяет нам мерить и снимать аналитику проводимых оплат. Мы можем понимать в процессе оплаты, какие проблемы возникают у пользователя», — рассказывает CTO платформы для продажи билетов Radario Антон Брянцев.

Еще одна технология — оплата напрямую из социальных сетей. «Теперь все люди, заходящие на нашу страничку в Facebook, сразу видят большую и красивую красную кнопку, нажав которую, могут помочь детям, не покидая соцсеть и не переходя на сайт фонда. Конечно, это не самый главный инструмент для сбора средств, но мы точно знаем, что большинство людей совершают пожертвования, поддаваясь сиюминутному импульсу. И здесь очень важно — дать эту возможность человеку моментально», — комментирует координатор корпоративных проектов Русфонда Евгения Лобачева.

О компании CloudPayments:

Компания CloudPayments основана 13 апреля 2014 года Константином Яном и Дмитрием Спиридоновым. Платежный сервис CloudPayments представляет собой инновационный и высокотехнологичный конструктор платежных решений для любого интернет-бизнеса, принимающего банковские карты. Технология позволяет осуществлять прием платежей по банковским картам онлайн: веб-сайты, мобильные сайты, мобильные приложения и приложения в социальных сетях FB и VK; а также офлайн: курьерская доставка, рестораны, благотворительность, малый и средний бизнес. Победитель премии «Стартап года» 2014 в номинации «Финтех-стартап». CloudPayments является проектом венчурной инвестиционной компании «TITANIUM investments».

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