Крупнейший российский онлайн-ритейлер OZON.ru совместно с 2can & ibox внедряют на российском рынке новую систему оплаты доставленных товаров «Мобильный курьер».

Отныне курьеры OZON.ru будут принимать к оплате банковские карты клиентов с помощью обычных смартфонов и подключенных к ним мобильных POS-терминалов. Подтверждающий оплату чек будет печатать фискальный регистратор, подключенный к смартфону по Bluetooth.

На первоначальном этапе новые мобильные устройства для приема банковских карт будут у всех курьеров «Озона» в Москве и в Подмосковье, а после нового года начнется тестовая эксплуатация mPOS-терминалов в других регионах собственной курьерской доставки компании.

«С помощью «Мобильного курьера» станет проще управление, планирование и контроль работы курьеров, а кроме того, прием, как наличных, так и безналичных платежей. «Мобильный курьер» производит обмен данными и передает информацию в режиме реального времени. Благодаря этому курьеры смогут лучше планировать маршруты доставки, оперативно совершать частичную выдачу заказов, передавать информацию о статусах заказов онлайн, при необходимости делать фото содержимого отправления и отсылать в офис», — отмечает глава PR-департамента OZON.ru Мария Назамудинова.

Как подчеркивают в ЗАО «Смартфин» (бренд 2can & ibox), «Мобильный курьер» позволяет отслеживать местоположение курьера, контролировать время на прохождения всех этапов заказа, повышать уровень клиентского сервиса. Таким образом OZON.ru сможет выйти на новый уровень взаимоотношений с клиентами – передачи статусов заказов день-в-день в режиме online.

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