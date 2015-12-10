Группа QIWI начала развитие своих сервисов в Европейском Союзе (ЕС), выпустив первую версию электронного кошелька QIWI Wallet Europe для жителей Латвии.

Функционал QIWI Wallet Europe доступен на 3 языках – латышском, русском и английском. Валюта всех платежных операций, включая пополнение и переводы между пользователями, – евро. При этом, как следует из названия, проект QIWI Wallet Europe реализуется самостоятельно, без участия платежной системы VISA.

Ранее дочерняя компания Группы – SIA QIWI Wallet Europe – получила лицензию Комиссии рынков финансов и капитала (FKTK) Латвии, которая позволяет эмитировать электронные деньги, оказывать определенные платежные услуги, а также открывать представительства на территории всех стран Евросоюза.

«Европейский платежный рынок насыщен финансовыми сервисами самых разных форматов – их развивают как крупнейшие банки, так и начинающие стартапы. Мы уверены, что создали для европейского рынка по-настоящему конкурентоспособный платежный сервис, который сможет успешно объединить провайдеров и мерчантов со всей Европы, — отметил исполнительный директор SIA QIWI Wallet Europe Станислав Чайковский.

У европейского QIWI-кошелька пока нет веб-интерфейса. Воспользоваться платежным решением от QIWI в Латвии пока могут владельцы мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем Android и iOS.

Инструментарий QIWI Wallet Europe также пока довольно ограничен. Кошелек можно пополнить, однако способы пополнения не уточняются (страница с «Тарифами» на сайте пока недоступна — Прим.Ред.). О возможностях вывода денег также ничего не сообщается.

Известно, что пользователи могут осуществлять внутренние переводы без комиссии, а также совершать платежи в адрес нескольких тысяч поставщиков товаров и услуг (в основном, естественно, латышских — Прим. Ред.). Плюсом QIWI Wallet Europe является бесплатное SMS-информирование. Для сравнения, в России данная услуга с 5 ноября 2015 г. стала платной и теперь стоит 19 рублей в месяц (подключается опционально — Прим.Ред.).

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