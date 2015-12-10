Весь декабрь петербуржцы и гости города имеют возможность ездить на метро бесплатно по пятницам и за 25 рублей в остальные дни.

Напомним, стоимость проезда в метрополитене Санкт-Петербурга по обычным жетонам составляет 31 рубль.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, достаточно установить на телефон приложение «Кошелёк» из Google Play, выпустить в нем мобильную карту бесконтактной оплаты MasterCard® и приложить свой NFC-смартфон к турникету для оплаты проезда банковскими картами.

На всех станциях метрополитена для этого вида оплаты оборудована левая тумба багажного турникета, отмеченная надписью «Оплачивайте проезд картой».

Сервис оплаты проезда бесконтактными банковскими картами был запущен в Санкт-Петербурге в январе этого года. В России это первый проект, в котором все станции метро оборудованы терминалами для приема международной банковской технологии.

Подробнее об акции «Кэшбек на карту при проезде в метро Санкт-Петербурга по бесконтактной мобильной карте MasterCard» можно узнать на специальной странице сайта CardsMobile.

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