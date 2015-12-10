Российские банки получат законные полномочия полностью блокировать карты своих клиентов при любом подозрении на мошенническую активность, которая может повлечь хищения. Об этом говорится в итоговой версии поправок в закон «О национальной платежной системе».

Документ предусматривает «порядок действий операторов по переводу денежных средств при выявлении признаков совершения несанкционированных операций». Законопроект разрабатывался с прошлого года. В первых версиях он наделял банки правом блокировать только отдельные операции по картам — теперь же добавилось право превентивной блокировки собственно карты.

«При выявлении признаков несанкционированных операций до осуществления списания денежных средств со счета оператора <…> оператор по переводу денежных средств вправе <…> : 1) приостановить перевод (списание) денежных средств на срок до трех рабочих дней или, если это предусмотрено договором об использовании персонифицированного электронного средства платежа, отказать в авторизации перевода (списания) денежных средств <…> 2) заблокировать персонифицированное электронное средство платежа в соответствии с условиями договора <…>», — сказано в законопроекте.

По словам одного из авторов данного документа, председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, законопроект будет дорабатываться с заинтересованными ведомствами, после чего должен быть внесен правительством в Госдуму в весеннюю сессию 2016 года.

Принципиально важно, чтобы банки имели правовые основания для предотвращения несанкционированных операций, а не действовали на свой страх и риск, говорит Емелин. Он также напомнил, что что ЦБ собирается контролировать обоснованность действий банков по приостановке операций по картам/блокировке карт, а также качество претензионной работы с клиентами.

Добавим, что по закону об НПС похищенные с карточных счетов деньги банки обязаны возмещать клиентам с 1 января 2014 года. При этом, по оценкам банкиров, более половины случаев несанкционированного использования банковских карт клиентов происходит в результате фишинга или скимминга.

Между тем эксперты опасаются, что банки будут злоупотреблять правом безусловной блокировки карт, так как она будет осуществляться по усмотрению банка.

По словам руководителя направления противодействия мошенничеству центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, законопроект дает банкам право блокировки, но вовсе не обязывает их активно противодействовать мошенничеству.

«Раньше банки уделяли больше внимания обоснованию блокировки «пластика» и объясняли свои действия клиентам, а законопроект избавит их от соответствующей необходимости. Это означает, что, скорее всего, только клиентоориентированные банки сохранят активность при разъяснении клиентам причин блокировок», — отмечает Сизов.

Адвокат юридической группы AstapovLawyers Марина Агальцова предупреждает, что пострадать от неоправданных блокировок и подозрительности банков могут клиенты, выехавшие за рубеж по делам или на отдых.

По материалам Известий

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