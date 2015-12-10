Альфа-Банк запустил самый быстрый способ оплаты в интернете
С сегодняшнего дня Альфа-Банк предложил своим клиентам уникальный сервис «Молния». С его помощью пользователи интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл» смогут оплачивать выставленные с сайтов или приложений партнеров электронные счета через USSD-сообщение.
Таким образом, на оплату заказа в интернете со счета в Альфа-Банке клиенты будут тратить считанные секунды. Достаточно выбрать способ оплаты Альфа-Банк, ввести свой номер телефона, на который придет сообщение, и подтвердить платеж. Подобный сервис реализован в мире впервые, подчеркивается в пресс-релизе кредитной организации.
«Молния» представляет собой синергию двух технологических платформ. Одна из них — услуга e-invoicing, позволяющая клиентам банка в режиме онлайн выставлять счета для оплаты заказов на сайтах более 50 тысяч интернет-магазинов. Вторая — USSD-канал обмена данными, позволяющий клиенту в режиме диалога подтвердить оплату, а также выбрать счет для списания.
«Мы сделали сервис на пересечении нескольких глобальных трендов — максимального упрощения взаимодействия с сервисами и массового развития мобильных технологий. Таким образом, получился продукт, позволяющий оплатить онлайн-заказ за считанные секунды. Мы устроили соревнование — оплачивали на скорость один и тот же заказ картой, популярными электронными деньгами, со счета мобильного — Молния всегда была быстрее. Что важно, сервис одинаково удобен при оплате на сайте и в мобильном приложении», — комментирует начальник отдела развития платежных сервисов Блока «Электронный бизнес» Альфа-Банка Евгений Иевлев.
В настоящий момент к сервису уже подключены такие партнеры банка, как Biletix.ru, ufs-online.ru, anywayanyday.com, kassir.ru, exist.ru, allsoft.ru, softkey.ru и АльфаСтрахование. «Молния» доступна для операторов сотовой связи: МТС, Билайн и Теле2.
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