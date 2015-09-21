Битрубль платежной системы QIWI должен стать конкурентоспособным на мировом рынке. Для этого будущую российскую криптовалюту необходимо обеспечить энергоресурсами. С такими заявлениями в эфире телеканала РБК выступил гендиректор и совладелец QIWI Сергей Солонин.

«Если бы мы привязали к криптовалютам какое-то обеспечение в виде энергоресурсов, которых у нас в стране много, такая криптовалюта могла бы стать расчетной, могла бы быть интересна, могла бы очень сильно конкурировать с тем же биткоином, потому как биткоин не обеспечен ничем», — сказал Солонин.

Он также подчеркнул, что никаких технологических проблем с выпуском криптовалюты как таковой нет. Все упирается в жесткую позицию ЦБ, поэтому для продвижения в этом вопросе QIWI приглашает регулятора за стол переговоров. «Мы понимаем опасения ЦБ, но хотели бы какого-то открытого обсуждения в рамках рабочей группы», — отметил Сергей Солонин.

По его словам, в вопросе создания криптовалюты не хватает поддержки государства. «Легче, в общем, с арабскими шейхами об этом договориться, чем у нас внутри что-то решить. Нет тяги, скажем так, внутренней, к тому, чтобы эти технологии дальше развивать. Диалог с государством просто необходим для того, чтобы правильно выстроить системы гарантий», — подчеркнул гендиректор QIWI.

Напомним, в минувшую среду Сергей Солонин заявил о намерении платежной системы QIWI в 2016 году приступить к выпуску первой в России виртуальной валюты на основе технологии, по которой работает биткоин.

По материалам ТАСС

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