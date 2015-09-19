Комиссия США по торговле товарными фьючерсами официально признала криптовалюту bitcoin биржевым товаром. Это следует из постановления регулятора о незаконной биржевой торговле в отношении оператора платформы для продажи опционов на криптовалюту Coinflip.

В опубликованном в минувший четверг документе говорится, что ведомство «впервые признает, что биткоин и другие виртуальные валюты следует считать биржевыми товарами». К последним, напомним, относятся также, к примеру, нефть или пшеница. До сих пор Комиссия отказывалась признавать, что в ее обязанности входит контроль за криптовалютными операциями.

Отныне регулятор будет осуществлять надзор над торговлей криптовалютными фьючерсами и опционами и предъявлять обвинения нарушителям в случае выявления манипуляций.

Более того, если компания выступит организатором операций с деривативами или фьючерсами на биткоины, ей придется зарегистрироваться в качестве платформы для торговли свопами (swap execution facility) или авторизованного фьючерсного рынка (designated contract market).

По материалам РБК и Bloomberg

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