Международная платежная система MasterCard отмечает динамичный рост бесконтактных платежей в нашей стране. В течение года число транзакций, совершенных россиянами с использованием технологии MasterCard PayPass, увеличилось более чем в четыре раза.

В IV квартале 2014 года количество бесконтактных транзакций по одному банковскому счету выросло в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом. По данным MasterCard, средняя стоимость покупки, совершенной в одно касание, составила 1100 рублей (это на 29 рублей меньше, чем годом ранее).

На сегодняшний день в России выпущено свыше 5 миллионов карт с MasterCard PayPass, которые также доступны в таких форм-факторах как наручные часы, брелоки и стикеры.

Пользователям предлагается множество решений. В их числе карта ISIC MasterCard для учащихся вузов, социальная карта москвича для льготников, карта болельщика ФК «Спартак» с привилегиями для поклонников московского футбольного клуба, карта школьника (проект в Республике Татарстан) позволяет детям и подросткам постигать основы управления финансами.

Распространению бесконтактной технологии способствует ее внедрение не только в торговых и сервисных предприятиях, но и на транспорте. Расплатиться MasterCard PayPass можно на паркоматах московских парковок, оплатить проезд на турникетах питерского метро и в билетных автоматах московской подземки, на ряде автобусных и трамвайных маршрутов в обеих столицах. Бесконтактная технология доступна в кассах железнодорожных вокзалов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. До 31 декабря 2015 г. держателям MasterCard предоставляется 10% скидка при оплате проезда в «Аэроэкспрессах» бесконтактными картами или устройствами.

«Именно MasterCard была первой платежной системой, которая представила бесконтактную оплату в России еще в 2008 году. В 2012 году россияне впервые получили возможность бесконтактно расплачиваться с помощью смартфонов, а через год был запущен первый мобильный кошелек, с которым можно удаленно выпускать и загружать в смартфон карты Mobile MasterCard PayPass. Мы предлагаем держателям карт в России самые передовые платежные технологии, и нам приятно, что потребители демонстрируют растущий интерес к нашим решениям», – комментирует глава MasterCard в России Илья Рябый.

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