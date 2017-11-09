«Почта России» заявила об улучшении возможностей «Личного кабинета отправителя» сервиса otpravka.pochta.ru. Он поможет проще производить предпочтовую подготовку посылочной почты.

Клиенты смогут в автоматическом режиме подготовить все необходимые первичные документы (формы 103/103ф), адресные ярлыки, уведомления, а также распечатать необходимую информацию об отправителе и получателе на самом отправлении, включая трек номер отправления (для заказных отправлений).

Планируется, что это улучшит качество оказываемых услуг по всей стране, а также упростит взаимодействие с юрлицами почтового бизнеса при регулярной отправке корреспонденции.

Также в сервис планируется добавить электронной документооборот по первичным документам, автоматическую сверку по актам оказанных услуг и отчетность по качеству доставки заказной корреспонденции. Например, в автоматическом режиме можно будет проверять на корректность введенную клиентом адресную информацию, определять почтовый индекс и тарифы отправления.

Благодаря развитому программному интерфейсу сервис может быть интегрирован в информационные системы отправителей.

Новшества позволят клиентам «значительно упростить взаимодействие с «Почтой России», сократить операционные расходы на подготовку первичных документов и формирование бухгалтерских актов сверки, а также осуществлять мониторинг качества доставки заказной корреспонденции в режиме онлайн», — говорят в почтовом ведомстве.

Источник: E-pepper

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