Интернет-магазинам упростят взаимодействие с «Почтой России»
«Почта России» заявила об улучшении возможностей «Личного кабинета отправителя» сервиса otpravka.pochta.ru. Он поможет проще производить предпочтовую подготовку посылочной почты.
Клиенты смогут в автоматическом режиме подготовить все необходимые первичные документы (формы 103/103ф), адресные ярлыки, уведомления, а также распечатать необходимую информацию об отправителе и получателе на самом отправлении, включая трек номер отправления (для заказных отправлений).
Планируется, что это улучшит качество оказываемых услуг по всей стране, а также упростит взаимодействие с юрлицами почтового бизнеса при регулярной отправке корреспонденции.
Также в сервис планируется добавить электронной документооборот по первичным документам, автоматическую сверку по актам оказанных услуг и отчетность по качеству доставки заказной корреспонденции. Например, в автоматическом режиме можно будет проверять на корректность введенную клиентом адресную информацию, определять почтовый индекс и тарифы отправления.
Благодаря развитому программному интерфейсу сервис может быть интегрирован в информационные системы отправителей.
Новшества позволят клиентам «значительно упростить взаимодействие с «Почтой России», сократить операционные расходы на подготовку первичных документов и формирование бухгалтерских актов сверки, а также осуществлять мониторинг качества доставки заказной корреспонденции в режиме онлайн», — говорят в почтовом ведомстве.
Источник: E-pepper
Pingback: Интернет-магазинам упростят взаимодействие с «Почтой России» | Magnetic Credits – мониторинг кредитных автоматов: Wmz в кредит, кредит вебмани, взя()