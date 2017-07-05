Крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой техники — «М.Видео» объявил о старте продаж онлайн-касс IT-разработчика «Эвотор». «М.Видео» стала первой федеральной сетью, предлагающей комплексное решение для настройки и автоматизации работы малого бизнеса в соответствии с обновленными требованиями 54-ФЗ. Продажи кассовой техники стартовали 5 июля в пятидесяти крупнейших магазинах сети по всей России, а также на сайте mvideo.ru.

Смарт-терминал «Эвотор» представляет собой планшетный компьютер, выполненный в едином корпусе с фискальным регистратором, фискальным накопителем и набором USB-портов, и поставляется с бесплатным базовым ПО. Устройство внесено в реестр ФНС и обладает широкими возможностями по автоматизации бизнес-процессов малого, микро- и среднего бизнеса. Выход в Интернет осуществляется через SIM-карту или Wi-Fi, доступны наличные и безналичные платежи, а также создание программы лояльности и системы скидок для клиентов. К смарт-терминалу можно дополнительно подключить весы, сканеры штрих-кодов, денежные ящики, принтеры этикеток и банковские терминалы.

Преимуществом оборудования «Эвотор» является доступ к облачному магазину приложений EvoStore, который позволяет пользователю смарт-терминала получить именно тот функционал, который соответствует целям и задачам конкретного бизнеса, без переплат за лишние сервисы. Уже сейчас можно подключить и настроить интеграцию с 1С, системы товарного, бухгалтерского, управленческого учета, программы лояльности, сервисы стимулирования продаж и т.п.

В продаже доступны три готовых комплекта «Эвотор» с различной комплектацией: смарт-терминал без сканера, смарт-терминалы со сканерами штрих кодов 1D (для большинства направлений) и 2D (для продажи алкогольной продукции). Розничная цена составит от 28490 рублей до 43490 рублей в зависимости от комплектации набора. Помимо самого устройства «М.Видео» также планирует предлагать технические и программные решения, такие как пакет установки, активации онлайн-касс, оформление обслуживания оператором фискальных данных, а также подписки на приложения и сервисы.

«Мы создали недорогое устройство, которое обладает, во-первых, интуитивно понятным интерфейсом для тех, кому раньше не приходилось сталкиваться с автоматизацией процессов и ведением учета, а во-вторых, неограниченным функционалом, который как конструктор может подстраиваться под любой бизнес и меняться вместе с ним. Благодаря этому, маленькие компании и ИП получат современные профессиональные инструменты для максимальной эффективности. Партнерство с «М.Видео», крупнейшей федеральной сетью электроники и бытовой техники, которая обладает большой экспертизой в работе с клиентами, позволит донести до нашей аудитории эти преимущества и даст возможность малому и микро-бизнесу стать более современными, прозрачными и устойчивыми», – отметил гендиректор и сооснователь «Эвотор» Андрей Романенко.

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