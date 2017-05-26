Компания АТОЛ, ведущий российский ИТ-производитель для предприятий торговли, объявляет о начале официальных продаж собственного инновационного решения – АТОЛ Онлайн. Это первый в России сервис по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов, обеспечивающий их полное соответствие поправкам в 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники…»).

Согласно поправкам, с 1 июля 2017 года интернет-ритейлеры должны будут использовать онлайн-кассы для формирования электронного чека в момент оплаты покупки потребителем с помощью банковской карты на сайте магазина. Кроме того, онлайн-продавец обязан обеспечить отправку электронного чека оператору фискальных данных (ОФД), отчитавшись таким образом перед налоговой, и затем – направить его покупателю на абонентский номер или e-mail.

АТОЛ Онлайн – это облачное решение, которое предоставляется по модели KaaS, то есть как касса в аренду с ежемесячной оплатой услуг. В его основе инфраструктура с кассами АТОЛ 42ФС, размещенная в московском дата-центре уровня надежности Tier III. Программные технологии АТОЛ, управляющие сервисом, позволяют передавать информацию в кассу для формирования фискального чека в режиме реального времени, гарантируют ее передачу ОФД, управляют автоматическим открытием и закрытием кассовых смен, распределяют входящие данные между кассами в пиковые периоды продаж.

Для управления сервисом АТОЛ Онлайн, мониторинга состояния арендованных касс, получения статистики по каждой из них, настройки оповещений и т.д. пользователю предоставляется доступ к личному кабинету.

В настоящее время уже реализована полноценная интеграция АТОЛ Онлайн с платформами «1С:Битрикс» (модуль «Интернет-магазин», версия 17.0.12), Advantshop, NetCat (версия 5.82), Magento, RetailCRM и ReadyScript. В процессе интеграции более 40 наиболее популярных платежных сервисов и CMS-платформ, среди них интернет-эквайринг Сбербанка и Альфа Банка, «Яндекс. Касса», Robokassa, Payonline, CS-Cart..

Стоимость услуги сервиса составляет 3000 российских рублей при аренде одной кассы, 2000 руб. при аренде двух и более касс ежемесячно. Его длительность обсуждается с каждым заказчиком индивидуально. Стоимость фискального накопителя — 6100 руб. (единовременно при подключении каждой арендованной кассы).

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