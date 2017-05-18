Электронный полис ОСАГО (е-ОСАГо)– драйвер развития рынка страхования. Об этом на круглом столе, который проводился в рамках III Всероссийского конгресса волонтеров «Финансовое просвещение граждан», сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Мы совершили настоящий прорыв благодаря обязательности внедрения в систему продаж страховых компаний электронного полиса ОСАГО, — подчеркнул Евгений Уфимцев. – Страховые компании были вынуждены модернизировать свои интернет-сайты, оперативно создать подразделения, ответственные за данное направление. А потребители были вынуждены повысить свою финансовую грамотность в сфере цифровых технологий и научиться оформлять покупку е-ОСАГО, а заодно с ним — и иных видов страхования, и даже иных – финансовых услуг».

По словам спикера, российский опыт внедрения е-ОСАГО практически догнал по своей эффективности развитые европейские страны. На сегодняшний день электронные продажи полисов ОСАГО составляют около 15%, при этом наблюдается тенденция к лавинообразному росту. По состоянию на 17 мая 2017 года уровень продаж е-ОСАГО уже существенно превысил показатель за февраль месяц.

Источник: данные РСА

«Отрадно то, что пользователь, заходя на сайт страховой компании, теперь ищет не только возможность оформить полис ОСАГО в электронном виде, но и иные виды страхования, например, страхование выезжающих за рубеж, — подчеркнул исполнительный директор РСА. – Мы также видим, что серьезно уменьшилось количество жалоб на техническое несовершенство процедуры, пользователям по-прежнему тяжело и непривычно заполнять 90 полей, часто, им не всегда понятно, какие именно сведения нужно вписать в то или иное поле. Но, как мы видим, это не является существенным препятствием для приобретения е-ОСАГО. Автовладельцы быстро и успешно осваивают новую технологию покупки автогражданки».

С 1 января по 11 мая 2017 г. заключено уже более 1 млн 400 тысяч е-ОСАГО, при том, что за весь 2016 год было оформлено всего 331 тысяча электронных полисов ОСАГО. Наибольший рост наблюдается в «токсичных» регионах, где ввиду убыточности ОСАГО наблюдается снижение доступности «бумажных» полисов. Это — Краснодарский край, где в общем количестве продаж полисов ОСАГО, более 20% приходится на е-ОСАГО, в Волгоградской области – этот показатель превышает 28%, в Воронежской области – 24,5%, в Ростовской области – 15%. При этом в Москве, которая считается наиболее продвинутой в сфере информационных технологий, этот показатель едва превысил 4%.

«Прорывной рост е-ОСАГО сопровождается и негативным трендом – ростом сетевых мошенников, которые зачастую предлагают электронный полис ОСАГО с большой скидкой. Часто – полулегальным способом за счет использования данных для максимально понижающего коэффициента. И если сразу после покупки полиса эта подделка не вскрылась, то при наступлении страхового случая это обязательно произойдет. Для того, чтобы этого избежать, мы проводим как интенсивную разъяснительную работу среди населения, так и по выявлению и устранению подобных сайтов», — отметил эксперт.

Также Евгений Уфимцев подтвердил, что технические проблемы в работе системе электронных продаж остаются, так как проект достаточно новый и не все процессы еще работают на должном уровне. Деятельность по их совершенствованию ведется в ежедневном режиме.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, обязательные электронные полисы ОСАГО были введены в сложный для рынка период: сдерживаемый государством тариф и активность мошенников сделали невыгодным этот бизнес. Поэтому компании, не желая наращивать убытки, проводили своего рода селекцию.

Предполагалось, что натуральное возмещение в ОСАГО, которое должно было спасти рынок от мошенников, будет запущено одновременно с обязательными е-полисами, однако этого не произошло.

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