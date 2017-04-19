Банк для предпринимателей Точка интегрировался с популярной системой учета клиентов и сделок AmoCRM. Теперь клиенты Точки и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате PDF или отправить по почте, отследить приход оплат.

«Эта интеграция позволяет предпринимателям экономить самое важное, что у них есть — их время. Теперь менеджерам не нужно выходить из кабинета CRM, искать сделку в сводных таблицах, докучать своему бухгалтеру вопросами «пришла ли оплата по счету?». Вся информация собрана в одном месте и обновляется в режиме онлайн, а задачи автоматически двигаются по воронке продаж», — комментирует директор блока партнерских продаж Точки Антон Шкуратов.

По его словам, такая интеграция заметно уменьшает вероятность ошибки из-за человеческого фактора, а также позволяет не раздувать штат менеджеров.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно быть клиентом Точки и AmoCRM, дополнительных доплат не требуется.

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