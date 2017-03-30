Универсальная система защищенного электронного обмена финансовыми данными и юридически значимыми документами CyberFT включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России. Разработка, созданная специалистами компании «КиберПлат», отнесена к классу «Серверное и связующее программное обеспечение. Системы управления процессами организации. Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

CyberFT представляет собой многофункциональный программный продукт для безопасной передачи финансовых и корпоративных данных между различными категориями пользователей. Система позволяет обмениваться структурированными и неструктурированными договорами, актами, счетами-фактурами и другими типами документов в рамках сквозного электронного документооборота, а также заключать сделки в электронном виде.

Платформа CyberFT разработана для повышения устойчивости отечественного рынка межбанковских расчетов и укрепления независимости финансовой системы страны в условиях санкций со стороны ЕС и США. Пользователями системы могут быть юридические и физические лица, кредитные и финансовые организации, органы государственной власти, установившие необходимое программное обеспечение. В настоящее время в системе CyberFT более 150 участников, в числе которых ведущие банки России и стран СНГ, а также крупные холдинговые структуры.

Система позволяет организовать межбанковский Cash Pooling, лишенный наиболее важного недостатка – привязки счетов к конкретному банку. Роль расчетного центра, которую обычно играет автоматизированная банковская система внутри одного банка, выполняет процессинг CyberFT. Корпоративные клиенты также могут использовать CyberFT в качестве универсального канала Host-to-Host для взаимодействия с различными банками посредством единой системы «Клиент-Банк».

Другим существенным преимуществом системы CyberFT является ее архитектуре, позволяющая по запросам пользователей оперативно создавать новые категории сообщений при помощи конструктора форматов.

«Несмотря на все трудности импортозамещения, банки и крупные холдинги постепенно переходят на использование российских решений вместо иностранных – это закономерно и дальновидно в условиях сложных международных отношений. Платформа CyberFT полностью соответствует критериям национальной безопасности и обеспечивает максимальную сохранность коммерческой информации. Практический интерес к системе стабильно растет, и все больше лидеров финансового рынка становятся ее участниками. Включение в реестр отечественного ПО станет еще одним аргументом, подтверждающим необходимость подключения к CyberFT», – комментирует гендиректор ООО «КиберПлат» Андрей Грибов.

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