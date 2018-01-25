Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Соответствующие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства, сообщает «Коммерсант».

В конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства от 7 ноября 2017 года. Совместно с регуляторами министерство проработало вопрос целесообразности запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета (электронные кошельки и предоплаченные банковские карты).

По оценкам ассоциации «Электронные деньги», всего в РФ более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. По закону сегодня на них можно зачислить до 15 тыс. рублей без идентификации личности. Это можно сделать наличными через терминал, через банк, с банковской карты и пр. Таким образом, поступление средств и дальнейший их вывод фактически не контролируется, что влечет за собой риски использования НЭСП в противоправных целях.

Разногласия возникли между ЦБ и Росфинмониторингом в части степени жесткости ограничений при пополнении анонимных кошельков. ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии. В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой.

По мнению экспертов, даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

По словам директора по развитию WebMoney Transfer Петра Дарахвелидзе, помимо завинчивания гаек стоит помнить и о финансовой доступности: необходимо понимать, что дальнейшее ущемление электронных безналичных денег может побудить многих перейти в расчеты криптовалютой, обращение которой в России в принципе не урегулировано.

«НЭСП используются для оплаты товаров и услуг, автостоянок, ЖКХ, а переводы между гражданами через них запрещены, риск отмывания средств минимален,— отмечает гендиректор QIWI Борис Ким.— Отмена расчетов через НЭСП представляется избыточной мерой, которая причинит массу неудобств добросовестным гражданам, коих подавляющее большинство, а небольшое число недобросовестных обязательно найдут лазейку. Ведь расчеты наличными никто не отменяет. А именно наличные обеспечивают полную анонимность плательщика, в отличие от НЭСП, где идентификатором, как правило, выступает номер мобильного телефона».

Несмотря на протесты участников рынка, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.

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