Платежный сервис Comepay в партнерстве с банком РМП договорились о запуске нового электронного кошелька. Проект будет реализован в двух каналах — в мобильном приложении и на веб-сайте.

По замыслу разработчиков, сервис должен выступать как единая платформа для клиентов, где они всегда смогут иметь доступ к счетам банковских карт и счету электронного кошелька, сообщается в пресс-релизе Comepay.

Напомним, в апреле 2017 года электронный кошелек Comepay и одноименная сеть платежных терминалов приостановили свою работу из-за отзыва лицензии у Финарс Банка, который являлся расчетным центром компании. Как утверждается в информационном сообщении Comepay, сейчас компания успешно преодолела кризис и вернула все замороженные средства на личные счета пользователей кошелька.

Более того, в рамках проводимого возобновления сервиса «Comepay Кошелек» компания с июня 2017 года запустила проект под названием «Чек Онлайн». Новый сервис предоставляет клиентам в аренду онлайн-кассы для интернет-торговли в соответствии с 54-ФЗ о ККТ, с подключением к облачному сервису.

Другой проект, который анонсирует Comepay — это кассовое устройство для микробизнеса «Кассатка». Решение объединяет в себе планшет, фискальный накопитель для передачи данных ОФД, принтер чеков, сканер, модем и POS-терминал.

«Компания не прекращает работу над улучшением сервиса электронного кошелька и продолжает развиваться в торговом (платежные терминалы) и интернет-эквайринге, все больше ориентируясь на B2B сегмент. Также в 2018 году компания планирует выпускать собственные банковские карты с балансом Comepay Кошелька», — комментирует генеральный директор Comepay Игорь Лабазов.

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