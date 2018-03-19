Смартфоны останутся универсальным способом осуществления платежа до тех пор, пока не появятся технологии вживления в тело человека чипа. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор платежного сервиса «Яндекс.Деньги» Иван Глазачев.

По его словам, альтернативой существующим платежным решениям через смартфоны могла бы стать технология вживления в человеческий организм специального чипа. Таким образом у людей просто не будет необходимость пользоваться никакими другими устройствами для оплаты товаров или услуг.

При этом глава «Яндекс.Денег» отметил, что современные платежные технологии, реализуемые в носимых устройствах по типу браслетов и часов, так и стали широко популярными в мире. По своему функционалу они проигрывают тем же смартфонам.

Также Иван Глазачев подчеркнул, что именно смартфоны стали драйвером роста онлайновой глобализации. По данным Яндекс.Денег, в 2017 году 68% пользователей этого платежного сервиса совершали оплату через мобильные устройства.

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