Компания «Яндекс.Деньги» объявила тендер на доработку «Личного кабинета» и других функций своего платежного сервиса.

Заявки на конкурс принимаются до 20 марта, а уже на следующий день объявят победителя, с которым будет заключен контракт, сообщает ресурс РосТендер.

Компании требуется высококвалифицированная команда, состоящая из инженеров по тестированию и разработчиков Java и JavaScript с опытом работы 2-3 года. Стоимость услуг по доработке интернет-сервиса оценивается в 5 млн рублей.

По условиям тендера, «Яндекс.Деньги» сами проведут собеседования с претендентами, которых предложит подрядчик. Кроме того, они должны будут пройти проверку в службе безопасности. Только после этого специалисты получат доступ к работе, которая будет проходить в офисе Яндекс.Денег в Санкт-Петербурге. Срок выполнения задания – 12 месяцев с даты заключения договора.

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