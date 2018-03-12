Яндекс сообщил о запуске новой версии защиты от скрытого майнинга в своем браузере. Теперь он автоматически анализирует создаваемую сайтами нагрузку на процессор, и использует эту информацию для поиска ранее неизвестных скриптов для добычи криптовалют.

Напомним, Яндекс.Браузер начал защищать пользователей от скрытого майнинга, блокируя известные компании скрипты, начиная с ноября прошлого года.

«Подобный майнинг зачастую влияет на систему пользователя крайне негативно, потенциально захватывая до 100% мощности каждого ядра процессора», – отметил руководитель десктопного «Яндекс.Браузера» Роман Иванов.

Защита от майнинга реализована как на десктопной, так и на мобильной платформах новой версии браузера.

По данным исследовательской компании Recorded Future, скрытый майнинг становится популярнее вирусов-вымогателей. В настоящее время майнинговые скрипты обнаруживают на форумах, торрент-трекерах, новостных сайтах, в сервисах потокового видео и даже на часто посещаемых площадках и интернет-магазинах.

Отметим также, что в январе защита от майнеров появилась в десктопной и мобильной версиях браузера Opera.

По материалам Anycoin

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