Компания АТОЛ объявила о старте продаж первого на российском рынке устройство класса «ньюджер» – нового поколения контрольно-кассовой техники. Модель АТОЛ 91Ф позволяет предприятиям малого бизнеса выходить на начальный уровень автоматизации без серьезных трудозатрат и финансовых вложений.

Новинка оптимальна для торговых точек на рынках и ярмарках (палатки, киоски), мини-маркетов, бутиков, павильонов, магазинов «у дома», небольших специализированных магазинов, а также столовых, закусочных и кофеен. Особенно актуально устройство будет для тех компаний, которые 1 июля 2018 г. впервые начнут использовать кассовые расчеты. Это индивидуальные предприниматели на ЕНВД и «Патенте», имеющие наемных работников, ведущие торговлю или оказывающие услуги общепита.

Ньюджер АТОЛ 91Ф удобен в эксплуатации: графический экран четко отображает информацию, клавиатура защищена от пыли и влаги. А основной функционал вынесен на клавиатуру, что позволяет совершить нужную операцию нажатием одной кнопки (например, чтобы отправить клиенту чек в виде SMS).

В помощь предпринимателю компания АТОЛ реализовала в своем новом продукте возможности эффективного управления продажами. Он имеет интеграцию с личным онлайн-кабинетом пользователя, где можно быстро и просто работать с каталогом товаров (загружать / выгружать из личного кабинета в устройство и наоборот, редактировать товарные позиции), снимать финансовую аналитику и статистику.

С АТОЛ 91Ф у пользователя появляется широкий выбор интерфейсов для передачи информации оператору фискальных данных (ОФД) – 2G, Wi-fi, Ethernet. Если какие-то чеки не будут переданы ОФД, то об этом сразу «сообщит» индикатор на экране, отобразив их количество. «Пробить» товар можно как по коду товара, так и путем считывания штрих-кода. Во втором случае кассиру будет достаточно просто подключить к АТОЛ 91Ф сканер штрих-кодов по USB.

Еще одна важная особенность ньюджера – возможность использовать его автономно в течение всего рабочего дня. Отсутствие подключения к электросети и нестабильное напряжение тока не станут помехой для работы кассира благодаря встроенному в АТОЛ 91Ф съемному аккумулятору. При этом компактность и маленький вес АТОЛ 91Ф (0,4 кг — Прим.Ред.) позволяют устанавливать ньюджер на ограниченном пространстве и использовать в мобильной торговле.

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