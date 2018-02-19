Компания eKassir разработала новое управляющее программное обеспечение для банкоматной сети Тинькофф Банка. Решение позволяет клиентам кредитной организации снимать и вносить наличные на счет с использованием пластиковой карты или путем сканирования QR-кода из мобильного приложения банка.

Также банкоматы поддерживают бесконтактные платежи Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay: снимать наличные, пополнять счета или переводить деньги можно просто приложив смартфон к считывателю на ATM-устройстве. Дополнительно каждый клиент получает доступ к персональным сервисам на банкомате, где отображаются его карты и последние операции.

По словам гендиректора eKassir Дмитрия Голована, разработка нового программного обеспечения для ATM заняла 9 месяцев.

«Помогло, что у нас есть все необходимые компетенции и разработка велась на базе нашего существующего решения для платежных терминалов. В ходе проекта компания eKassir разработала ПО для АТМ, которое существенно отличается и в некоторых моментах превосходит существующие на рынке решения», — отметил он. «Приняв стратегическое решение о развитии собственной сети банкоматов мы начали искать разработчика программного обеспечения, который был бы готов выполнить наши нестандартные требования: отказ от рудимента под названием NDC, использование Windows 10, обеспечение внутрибанковской разработки интерфейсов и сценариев любой сложности по аналогии с мобильным приложением Тинькофф. Совместно с eKassir мы реализовали все задуманные идеи и развернули сеть по всей стране» — прокомментировал запредправления Тинькофф Банка Анатолий Макешин.

В дальнейшем Тинькофф Банк планирует продолжить расширение своей банкоматной сети, а также наращивать ее функциональность.

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