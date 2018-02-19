«Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы — цифровой платформы, разработанной по инициативе Минкомсвязи и Центробанка. На сегодняшний день она имеет все основные компоненты, позволяющие реализовать базовый функционал по распознаванию личности и готова к интеграции с информационными системами банков. Напомним, «Ростелеком» начал работу над созданием Единой биометрической системы полгода назад.

Единая биометрическая система использует для идентификации голосовой профиль и фотоизображение, что позволяет значительно увеличить точность распознавания живого человека. Открытая архитектура платформы позволяет быстро интегрировать решения любых вендоров биометрического обородования и использовать оптимальные алгоритмы распознавания. Защитные механизмы системы предусматривают отказ от идентификации в случае низкого процента совпадения с исходными биометрическими данными, которые хранятся в Единой биометрической системе.

Цифровая платформа размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Данные пользователя будут передаваться в Единую биометрическую систему по каналам связи, защищенным с использованием отечественных криптоалгоритмов. Для решения этой задачи «Ростелеком» разрабатывает специальное мобильное приложение со встроенными средствами криптографической защиты информации.

«Ростелеком начал работу полгода назад, когда были преодолены нормативные ограничения, препятствовавшие развитию биометрии в стране: были приняты поправки в законодательство, позволяющие использовать технологии биометрической идентификации при проведении юридически значимых действий. Параллельно с этим «Ростелеком» выбирал оптимальные программные решения, вендоров оборудования и вел переговоры с банками, которые первыми испытают Единую биометрическую систему и будут принимать биометрические данные пользователей. Результатом этой работы стала первая рабочая версия системы — это именно те технологии, которые будут использоваться для снятия биометрических данных и верификации пользователей в июле 2018 года, когда система будет запущена в коммерческую эксплуатацию», — комментирует вице-президент по развитию ПАО «Ростелеком» Александр Айвазов.

По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, работа Единой биометрической системы откроет новые возможности для обслуживания банковских клиентов.

«В ВТБ уже сейчас доля продаж через цифровые каналы доходит до 40%. Создание Единой биометрической системы – абсолютно логичный шаг, соответствующий тренду глобальной диджитализации услуг. Ее работа откроет новые возможности для обслуживания клиентов. Разместить депозит, завести накопительный счет, получить кредит, заказать карту, оформить платежи и переводы – большинство банковских продуктов будет доступно без посещения офиса. Уверен, что это будет абсолютно востребовано нашими клиентами», – отметил г-н Верхошинский.

В дальнейшем Единая биометрическая система может применяться в различных отраслях — финансовом секторе, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, для получения государственных и муниципальных услуг.

К тестированию Единой биометрической системы уже приступили более 20 российских банков, а ее запуск в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года.

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