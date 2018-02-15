Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (орган, осуществляющий функции центробанка королевства — Прим. Ред.) подписало соглашение с криптовалютной платформой Ripple с целью протестировать ее возможности для осуществления банковских платежей.

«Банки-участники будут использовать xCurrent (решение на базе Ripple, которое не задействует криптовалюту XRP — Прим. Ред.) для мгновенного осуществления платежей, отправляемых в и из страны в условиях повышенной прозрачности и сниженных затрат», — заявили в Ripple.

Также отмечается, что благодаря доступу к сети финансовых институтов RippleNet, саудовские банки смогут расширить свои финансовые связи, работая с большим количеством банков и поставщиков платежных услуг.

Напомним, что в прошлом году Ripple заключила подобное соглашение с Банком Англии. А в минувшую среду Western Union подтвердила, что тестирует возможности осуществления платежей на базе технологии Ripple.

По материалам ПРАЙМ

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