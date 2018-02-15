Российский производитель ИТ-решений для предприятий торговли и сферы услуг — компания АТОЛ сообщила о запуске продаж бюджетных моделей онлайн-касс АТОЛ 20Ф и АТОЛ 50Ф.

Устройства соответствуют измененному 54-ФЗ, поддерживают работу с ЕГАИС и предназначены для малого бизнеса. В частности, они будут оптимальны для фирм и индивидуальных предпринимателей (ИП) на ЕНВД, а также ИП на «Патенте», которые, согласно требованиям законодательства, с 1 июля 2018 г. впервые начнут использовать кассы.

Обе модели ориентированы на предприятия ритейла и сферы услуг с низким и средним потоком посетителей, то есть пробивающие от 50 до 200 кассовых чеков в день. К этому сегменту относятся, например, салоны красоты, стоматологические клиники, пункты оказания бытовых услуг, столовые и мини-магазины с маленьким товарооборотом. В эту же категорию попадают и некоторые более крупные предприятия – дискаунтеры (с торговой площадью от 200 до 1500 кв. м), бутики (18–200 кв. м), магазины товаров повседневного спроса, мини-маркеты (40–60 кв. м) и т.п.

Модель АТОЛ 20Ф может формировать чек шириной не только 5,8 см, но и 8 см. Широкая чековая лента позволяет отражать дополнительную информацию – скидки и специальные акции. АТОЛ 50Ф, в свою очередь, может печатать чек шириной 5,8 см и 4,4 см. Второй вариант будет оптимален для тех организаций, которые заинтересованы в экономии расходных материалов при эксплуатации аппарата.

Наличие автоматического отрезчика в обоих решениях позволяет кассирам обслуживать покупателей быстрее. А печатающий механизм, рассчитанный на 100 км чековой ленты, обеспечивает длительную работу без вынужденных перерывов в регистрации продаж.

Для подключения к компьютеру и передачи информации оператору фискальных данных в кассах АТОЛ 20Ф и АТОЛ 50Ф предусмотрен привычный USB-интерфейс. При желании пользователи могут установить коммуникационный модуль Wi-Fi, 2G или Bluetooth. Кроме того, имеется разъем для подключения автоматического денежного ящика.

Приобрести новые онлайн-кассы можно во всех регионах России у авторизованных бизнес-партнеров компании АТОЛ.

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