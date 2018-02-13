В Министерстве транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан состоялась встреча представителей компаний-перевозчиков Махачкалы с представителями ПАО «Сбербанк» и системы платежных сервисов «Золотая корона». Об этом говорится на официальном сайте министерства.

Представители Сбербанка и Золотой короны презентовали перевозчикам инвестиционный проект по внедрению системы безналичной оплаты проезда в городских и пригородных автобусах. Специалисты рассказали о преимуществах безналичной оплаты и ответили на интересующие перевозчиков и чиновников вопросы, а так же попросили оказать содействие в реализации данного проекта на территории Дагестана.

Перевозчики и представители уполномоченных органов власти согласились с необходимостью внедрения данных систем. Последние способны повысить экономическую прозрачность сферы пассажирских перевозок автомобильным транспортом. При этом было отмечено, что реализация таких проектов может натолкнуться на ряд трудностей, связанных с низкими тарифами и финансовыми трудностями компаний-перевозчиков.

Стороны договорились создать рабочую группу и разработать дорожную карту по реализации пилотного проекта на троллейбусах махачкалинского троллейбусного управления.

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