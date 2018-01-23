В Церкви Святого Франциска Ксаверия в Париже появилась возможность сделать пожертвование бесконтактным платежом. Соответствующее устройство для этих целей установлено в плетеной корзине, в которой раньше прихожане оставляли пожертвования только наличными.

Как сообщает французская газета Le Parisien, теперь в корзине на специальной подставке помещен смартфон и специальный NFC-считыватель. С их помощью можно сделать подаяние в пользу церкви, воспользовавшись мобильным телефоном или любой бесконтактной банковской картой.

Размер пожертвования (2, 3, 5 или 10 евро) отображается на экране смартфона. Представители церкви заверяют, что новая система работает таким образом, что любой такой платеж будет анонимным.

Идею создания «электронной корзины» предложил директор по развитию финансовых ресурсов Парижской епархии Кристоф Руссело. За реализацию проекта отвечала компания Actoll.

По словам настоятеля церкви Дидье Дюверна, прихожане позитивно восприняли новшество: «Наши прихожане восприимчивы к новизне», — отметил он. При этом Дюверн подчеркнул, что цель нововведения не увеличение сбора пожертвований, а «предвосхищение будущего, в котором у людей больше не будет наличных даже на багет».

По материалам Lenta.Ru

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