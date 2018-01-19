Действующая в Кемерове с 2010 года система «Электронный проездной» перешла на новый технологический уровень развития.

Администрация города, МБУ УЕЗТУ г. Кемерово в партнерстве с ПАО Сбербанк, ЗАО «Золотая Корона» и Mastercard в декабре 2017 сообщили о реализации проекта, позволяющего существенно расширить возможности технологии.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний-партнеров, в рамках модернизации системы в общественном транспорте Кемерова установили новые транспортные терминалы. Устройства позволяют оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами международных платежных систем, мобильными устройствами, поддерживающими технологию Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay (смартфоны, часы) и другими устройствами (браслеты, брелоки), оснащенными бесконтактной технологией оплаты.

Также был реализован новый вид транспортной карты – ЕТК-онлайн. В отличие от старого типа транспортных карт, внести денежные средства на новую карту можно не только в пунктах пополнения, но и дистанционно, при помощи «Сбербанк Онлайн», а также через сеть устройств самообслуживания ПАО Сбербанк.

В декабре 2017 года в Кемерово было запущено четыре маршрута, оснащенных новыми транспортными терминалами. В январе весь общественный транспорт Кемерово, кроме маршрутных такси, переходит на новую систему безналичной оплаты проезда. При этом его стоимость будет на 50 копеек дешевле по сравнению с оплатой наличными.

«Горожане уже положительно оценили сервис бесконтактной оплаты проезда банковскими картами – по четырем маршрутам, запущенным в декабре, количество платежей в день составляет около 200», — отметила управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

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