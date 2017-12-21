Российская футбольная Премьер-Лига (РФПЛ) и Mastercard завершили установку на 14 футбольных стадионах страны инновационной системы идентификации и лояльности зрителей по бесконтактной технологии M/Chip Mastercard. Любители футбола в Туле и Перми получили первые мультифункциональные банковские Карты болельщика – на пластике и в смартфонах. Проект реализован в соответствии со «Стратегией развития РФПЛ» при поддержке и участии ООО «Арена-Маркетинг».

Как отмечается в пресс-релизе Mastercard, теперь на крупнейших стадионах страны: в Москве, Казани, Екатеринбурге, Перми, Туле и других городах введены в эксплуатацию модернизированные до уровня NFC билетно-пропускные системы.

Следующий этап проекта подразумевает последовательный выпуск кобрендовых мультисервисных Карт болельщика на базе нефинансового спортивного приложения M/Chip Mastercard. С ее помощью можно пройти идентификацию в кассе и при проходе через турникет всего одним прикосновением карты к специальному ридеру, оплатить билет, а также участвовать в программе бесценных футбольных впечатлений.

Стадион «Арсенал» в Туле стал первым в России, где появилась возможность воспользоваться инновационной Картой болельщика на пластике. Обладателями первой тысячи мультифункциональных карт стали студенты ТулГУ и владельцы абонементов ПФК «Арсенал», которые уже смогли опробовать нововведение во время домашних матчей клуба.

Технология универсальной Карты болельщика позволяет клубам Премьер-Лиги максимально эффективно обеспечить идентификацию зрителей, а болельщикам получать скидки и эксклюзивные предложения. Так, например, первые обладатели Карты болельщика принимают участие в программе «Бесценные футбольные впечатления». Каждый участник получает бесплатную карту болельщика Mastercard от «Газпромбанка», приглашение на посещение домашнего матча ПФК «Арсенал», а также возможность выбрать «футбольные впечатления» из онлайн-каталога программы лояльности в обмен на баллы, накопленные при использовании Карты в торговых точках стадиона и города. Акция действует до 30 декабря 2017 года. Карту можно пополнить в любом отделении или банкомате «Газпромбанка».

Напомним, РФПЛ и Mastercard в начале года уже запустили «Мобильную Карту Болельщика» в смартфоне. Проект стартовал в Перми на стадионе Звезда – для болельщиков ФК «Амкар» – студентов Пермского государственного университета. С помощью мобильного приложения «Кошелек» можно выпустить карту, по ней оформить и оплатить электронный билет, а затем максимально удобно пройти на матч – для «предъявления билета» достаточно одного касания смартфона к турникету.

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