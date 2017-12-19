Оператор шанхайского метро Shanghai Shentong Metro Group договорился о сотрудничестве с компаниями Alibaba Group Holding и Ant Financial Services с целью внедрения технологий искусственного интеллекта в работу местной подземки.

Как сообщает TAdviser, в рамках проекта будет внедрены мобильные платежные сервисы Alipay для смартфонов, технология распознавания лиц, многорежимное голосовое управление и мониторинг пассажиропотока.

Alipay интегрируют в мобильное приложение шанхайского метрополитена. Последнее может работать без интернет-соединения. Таким образом пассажирам будет достаточно просто приложить смартфон к ридеру на входе в метро.

Что касается многорежимного голосового взаимодействие, то оно будет реализовано в специальных автоматах с искусственным интеллектом для продажи билетов. Пассажир сможет назвать терминалу свой пункт назначения и получить в ответ список ближайших станций.

При этом технология позволяет распознать голос даже с нескольких метров и в шумной среде. Благодаря сканированию говорящего камерой, компьютерное зрение сможет оценить дистанцию между пользователем и билетным терминалом, тем самым выбирая оптимальные углы для приема входящего звука. Визуальные и звуковые сигналы совмещаются, программное обеспечение подавляет шумы и усиливает сигналы для точного распознавания голоса.

Планируется, что в полномасштабную эксплуатацию проект будет запущен в 2018 году в рамках плана КНР по созданию инфраструктуры Интернета вещей в «умных городах».

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