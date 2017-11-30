Московский кредитный банк, Mastercard и компания АЛИОТ анонсировали выпуск первых на российском рынке колец для оплаты в одно касание (PayRing). Чтобы оплатить покупку, достаточно коснуться кольцом терминала, поддерживающего бесконтактную технологию Mastercard PayPass.

Как уточняется в пресс-релизе Mastercard, сделать это можно в магазинах, в метрополитене, в кинотеатрах и т.д. – ее принимают более 7 миллионов торговых площадок в 107 странах мира, в том числе и в России.

Платежные кольца Московского кредитного банка – полностью отечественный продукт. Технологическое решение разработано PayRing на базе операционной системы SCOne компании АЛИОТ. Кольцо изготовлено из ударопрочной водонепроницаемой керамики и представлено в нескольких дизайнерских решениях и цветах (черный, белый, синий, зеленый, красный, розовый и комбинированные варианты). По желанию клиента возможна инкрустация ювелирными камнями.

Расплачиваться электронным кольцом безопасно и довольно удобно, но при покупках свыше 1000 рублей потребуется PIN. При утере – достаточно обратиться в банк для блокировки кольца. При этом держатель может продолжить пользоваться своей банковской картой. В первом квартале 2018 года оценить преимущества аксессуара смогут клиенты Individual banking Московского кредитного банка, после чего платежные кольца будут предложены широкому кругу клиентов банка.

«Мы рады стать одним из новаторов в развитии индустрии банковских платежей и совместно с нашими партнерами предложить рынку новый формат платежного инструмента. Благодаря своим характеристикам кольца могут стать незаменимыми для спортсменов и любителей активного образа жизни», — отметил зампредправления Московского кредитного банка Алексей Косяков.

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