Международная платежная система Visa запустила новую глобальную программу Visa Global Transit Solutions с целью ускорить процесс оплаты проезда с использованием дебетовых, кредитных и предоплаченных карт. Таким образом планируется значительно сократить время прохода через транспортные турникеты или автобусные валидаторы. Это сделает процедуру оплаты более быстрой, а проезд на общественном транспорте – более удобным для пассажиров во всем мире.

Уже сегодня Visa Global Transit Solutions помогает различным операторам общественного транспорта и поставщикам технологий интегрировать в работу турникетов бесконтактные решения в качестве дополнительной опции оплаты проезда. Реализованы десятки решений для транспортных систем, работающих в Европе, и в настоящее время реализует новые проекты в Азии, Северной Америке и Европе.

В ближайшие месяцы программа будет расширяться. В нее войдут новые предложения, начиная от противодействия мошенничеству и возможностей бэк-офиса, до программ лояльности и маркетинга, направленных на оптимизацию обслуживания клиентов.

Сеть приема бесконтактных платежей в мире значительно выросла в последние годы, особенно в Европе, где сегодня свыше 40% физических транзакций с использованием карт Visa осуществляются бесконтактно.

Согласно последнего отчета Cashless Cities, подготовленном Visa, отмечается, что внедрение цифровых платежей может значительно снизить муниципальные затраты на работу систем оплаты проезда на общественном транспорте. Исследование показало, что затраты транспортных ведомств составляют в среднем 14,5 цента из каждого поступившего физического доллара по сравнению со всего 4,2 цента из каждого цифрового доллара.

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