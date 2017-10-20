Минкомсвязи РФ внедрит в Единую систему идентификации (ЕСИА) биометрическую идентификацию и облачную электронную подпись. Это обеспечит возможность удаленной идентификации для клиентов банков, а в будущем позволит осуществлять денежные переводы между гражданами без участия платежных систем. Соответствующую стратегию расширения возможностей ЕСИА представил замминистра связи Алексей Козырев на конференции Sharing Economy, сообщает CNews.

Алексей КозыревВ настоящее время ЕСИА используется для работы граждан с сервисами электронного правительства. Идентификация в ЕСИА осуществляется по паре логин-пароль либо с помощью квалифицированной ЭЦП. Благодаря разработкам МВД, с начала в ЕСИА будет внедрена поддержка биометрии: изначально будет поддерживаться распознание голоса и лица, рассказал Козырев.

Параллельно с введением биометрии доступ к ЕСИА будет открыт и для коммерческих организаций. В первую очередь в следующем году такой доступ получат финансовые организации.

С помощью ЕСИА и биометрии граждане смогут давать доступ к своим персональным данным сторонним организациям. Речь идет не только о профиле гражданина на Портале госуслуг, но и его данных из других государственных систем — о пенсионных накоплениях, налоговых платежах и др.

Кроме того, Минкомсвязи намерено организовать через ЕСИА возможность электронного подписания транзакций в облаке, что позволит гражданам дистанционно совершать юридически значимые действия. Сейчас для этого необходима квалифицированная электронная подпись, что сопряжено с известными сложностями в ее получении.

Благодаря новым возможностям граждане получат возможность удаленной идентификации в банках. «Сейчас «Тинькофф банк» для открытия счета отправляет своих сотрудников домой к пользователям, но в 2018 году открывать счета можно будет дистанционно с помощью биометрической идентифицикации», — говорит Козырев.

Самая же амбициозная задача, которую озвучил замминистра — это создание нового адресного пространства. С помощью уникального идентификатора можно будет сделать денежный перевод или отправить заказное письмо гражданину вне зависимости от того, где он находится.

Сейчас ЦБ и ассоциация «Финтех» работают над тем, чтобы граждане смогли использовать ЕСИА для финансовых операций друг с другом. Перевод пользователю можно будет делать по любому из его уникальных идентификаторов: номер паспорта, ИНН, СНИЛС, номер телефона и т.д. Для осуществления переводов необходима специальная платформа для взаимодействия между банками. А вот необходимости использовать платежные системы для осуществления такого рода переводов не будет, подчеркнул Алексей Козырев.

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