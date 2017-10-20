Минкомсвязи РФ внедрит в Единую систему идентификации (ЕСИА) биометрическую идентификацию и облачную электронную подпись. Это обеспечит возможность удаленной идентификации для клиентов банков, а в будущем позволит осуществлять денежные переводы между гражданами без участия платежных систем. Соответствующую стратегию расширения возможностей ЕСИА представил замминистра связи Алексей Козырев на конференции Sharing Economy, сообщает CNews.

В настоящее время ЕСИА используется для работы граждан с сервисами электронного правительства. Идентификация в ЕСИА осуществляется по паре логин-пароль либо с помощью квалифицированной ЭЦП. Благодаря разработкам МВД, с начала в ЕСИА будет внедрена поддержка биометрии: изначально будет поддерживаться распознание голоса и лица, рассказал Козырев.

Параллельно с введением биометрии доступ к ЕСИА будет открыт и для коммерческих организаций. В первую очередь в следующем году такой доступ получат финансовые организации.

С помощью ЕСИА и биометрии граждане смогут давать доступ к своим персональным данным сторонним организациям. Речь идет не только о профиле гражданина на Портале госуслуг, но и его данных из других государственных систем — о пенсионных накоплениях, налоговых платежах и др.

Кроме того, Минкомсвязи намерено организовать через ЕСИА возможность электронного подписания транзакций в облаке, что позволит гражданам дистанционно совершать юридически значимые действия. Сейчас для этого необходима квалифицированная электронная подпись, что сопряжено с известными сложностями в ее получении.

Благодаря новым возможностям граждане получат возможность удаленной идентификации в банках. «Сейчас «Тинькофф банк» для открытия счета отправляет своих сотрудников домой к пользователям, но в 2018 году открывать счета можно будет дистанционно с помощью биометрической идентифицикации», — говорит Козырев.

Самая же амбициозная задача, которую озвучил замминистра — это создание нового адресного пространства. С помощью уникального идентификатора можно будет сделать денежный перевод или отправить заказное письмо гражданину вне зависимости от того, где он находится.

Сейчас ЦБ и ассоциация «Финтех» работают над тем, чтобы граждане смогли использовать ЕСИА для финансовых операций друг с другом. Перевод пользователю можно будет делать по любому из его уникальных идентификаторов: номер паспорта, ИНН, СНИЛС, номер телефона и т.д. Для осуществления переводов необходима специальная платформа для взаимодействия между банками. А вот необходимости использовать платежные системы для осуществления такого рода переводов не будет, подчеркнул Алексей Козырев.

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