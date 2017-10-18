Международный блокчейн-консорциум R3 и российский акселератор стартапов в сфере финансовых технологий Fintech Lab запускают совместный проект по развитию на рынке России и стран СНГ. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний-партнеров.

«FinTech Lab окажет поддержку R3 в привлечении новых членов из России и СНГ; R3 присоединяется к Accenture и Mastercard для сотрудничества с Fintech Lab; разработчики и стартапы получат поддержку для использования блокчейн-платформы Corda от R3; FinTech Lab и R3 в Москве в ноябре проведут мероприятие, посвященное Corda, открытое для технологического сообщества», — отмечается в информационном сообщении.

Соглашение R3 с FinTech Lab также предполагает обучение стартапов блокчейн-платформе Corda и ее потенциальным приложениям. Соответствующее мероприятие по Corda компании проведут в Москве в ноябре.

Таким образом, FinTech Lab выступит в качестве официального представителя R3 и блокчейн-платформы Corda в России и странах СНГ.

Руководителем проекта по развитию Corda в России и сотрудничеству R3 назначен директор по инновациям банка «ФК Открытие» Алексей Благирев.

«Наша совместная работа позволит российским разработчикам понять и работать с Corda, предоставляя технологическую основу для полного вовлечения в следующее поколение финансовых технологий и коммуникаций во всем мире», — сказал Благирев, добавив, что участники в рамках такого сотрудничества получат доступ к «самым передовым банковским продуктам на Corda».

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