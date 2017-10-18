Силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» появились в Московском метрополитене. В продажу поступило 500 украшений, сообщает портал мэра Москвы.

«Браслеты с чипом «Тройки» начали продаваться на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная». Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) — в двух, красном и черном. На каждом размещен логотип метро», — рассказал первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Поскольку браслет — это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт, себестоимость карты в таком виде выше, пояснил Латыпов. Так, цена браслета составляет 450 рублей. За обычную же бумажную карту «Тройка» следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно вернуть, обратившись в один из сервисных центров «Московский транспорт».

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК) и в наземном транспорте.

Пополнить кошелек карты «Тройка», встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Кроме того, перевести деньги в кошелек «Тройки» можно через мобильное приложение «Метро Москвы», а также с помощью сервиса онлайн-пополнения на сайте mos.ru в разделе «Услуги». Номер карты указан на внутренней стороне браслета.

Напомним, что в московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом «Тройки» — брелоки за 350 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких транспортных сувениров.

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