Выдачи кредитов на товары через технологию POS-онлайн в Банке Хоум Кредит превысили 1 млрд рублей (3,5% от общего объема выдач POS-кредитов банком). Из них около 80% онлайн-кредитов выдано без первоначального взноса и переплаты.

Как отмечается в пресс-релизе Банка Хоум Кредит, чаще всего в кредит брали бытовую технику и мобильные устройства (смартфоны и планшеты), на третьем месте — аудио и видео-техника. Самая популярная бытовая техника — стиральные машины, холодильники, СВЧ-печи и плиты. А из видео и аудио-техники большую часть кредитов онлайн брали на телевизоры.

POS-онлайн представляет собой собственную технологию Банка Хоум Кредит для оформления кредитов на покупку товаров по упрощенной заявке через Интернет. Первые POS-онлайн кредиты были выданы в интернет-магазине Эльдорадо летом 2016 года. Сейчас среди основных партнеров банка в этом проекте — Эльдорадо, М.Видео, Связной, DNS и другие крупные интернет-магазины.

При оформлении заявки на кредит через POS-онлайн в большинстве случаев клиенту нужно заполнить всего 5 полей. На оценку заявку банком уходит не более 40 секунд. Базовые клиенты могут подписывать договор по SMS и получать кредит полностью дистанционно.

«Технологии дистанционного кредитования развиваются и становятся проще и удобнее. Раньше клиентам приходилось заполнять огромные анкеты по телефону или на сайте банка — это отнимало много времени, поэтому эффективность кредитования в интернет-магазинах была невысокой. Наш банк первым предложил максимально упрощенную технологию заявки по 5 полям. Наша цель — предложить партнерам такую технологию онлайн-кредитования, при которой клиентам вообще не придется заполнять анкеты», — отметил зампред правления Банка Хоум Кредит Артем Алешкин.

(Всего прочитано 15 раз, из них 7 посещений сегодня)