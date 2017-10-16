«Ростелеком» предложил ввести сканирование лица для оплаты проезда в общественном транспорте. Соответствующую инициативу российский телекоммуникационный гигант обсуждал с правительством Москвы, сообщает РБК со ссылкой на президента Ростелекома Михаила Осеевского.

Как отметил Осеевский на конференции «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи, такая система уже работает в Китае. Человеку не нужно использовать никаких дополнительных устройств — система сканирует его лицо, а деньги списываются с его счета. По словам главы Ростелекома, это быстрее, чем оплата с помощью действующих сейчас проездных, поскольку сканирование лица можно делать в потоке и даже турникеты станут не нужны.

О том, что «Ростелеком» занимается созданием национальной биометрической платформы, стало известно еще весной этого года. В июле концепция и «дорожная карта» по созданию данной системы были утверждены Минкомсвязью. Полноценный запуск системы должен состояться в 2018 году. На первом этапе она должна использоваться для идентификации клиентов банков с целью получения ими дистанционных банковских услуг. Однако здесь еще предстоит приянять ряд законодательных поправок, которые определят сроки внедрения биометрической системы в других отраслях — медицине, образовании, ретейле.

Как ранее рассказывал представитель «Ростелекома», верификация пользователей в рамках биометрической системы будет проводиться по изображению лица и голосу: для подтверждения личности необходимо будет записать онлайн-видео, произнеся перед камерой требуемую системой фразу».

Добавим, что на сегодняшний день на разработке алгоритмов распознавания лиц специализируются сразу несколько российских компаний. Среди них такие, как «Вокорд», NTechLab, 3DiVi, VisionLabs, «Центр речевых технологий» и др.

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