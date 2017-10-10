В самое ближайшее время пассажиры московского метро смогут использовать для оплаты проезда специальные гаджеты в виде колец с функционалом карты «Тройка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

По словам представителя московской подземки, транспортное решение в виде кольца на палец для оплаты проезда было реализовано впервые в мире. «С помощью такого кольца, как и обычной карты «Тройка» можно будет оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метро, в наземном транспорте, на Московском центральном кольце и так далее», — пояснил он.

Кольца PayRing для оплаты проезда в одно касание должны появиться на прилавках сувенирных киосков и магазинов на станциях метро Москвы уже в конце октября. Подробности их использования, а также их цена пока не уточняются.

Представитель метрополитена напомнил, что 10 сентября 2017 года пара колец, позволяющих владельцам оплачивать проезд, была вручена молодоженам, чью свадьбу отпраздновали на дне рождения Московского центрального кольца у станции МЦК «Лужники».

Добавим также, что в начале октября руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в метро установят 94 банкомата с возможностью пополнения карты «Тройка» без комиссии. Такие банкоматы появятся в вестибюлях 65 станций метро с ноября этого года.

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