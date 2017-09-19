В Минске стартовал проекту бесконтактной оплаты проезда в метро при помощи модернизированного турникета с возможностью приема бесконтактных банковских карт Visa payWave. Об этом сообщает БЕЛТА.

Опытная эксплуатация инновационной технологии будет проводиться до конца года, заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной запуску системы, директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов. По его словам, в октябре-ноябре планируется провести опрос населения, который покажет востребованность новой услуги. После этого будет принято решение о дальнейшем внедрении подобных турникетов не только на станциях метрополитена, но и в наземном транспорте.

Первый турникет с возможностью приема бесконтактных банковских карт Visa payWave установлен на станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны ТЦ «Столица»). Инициатива реализовывается в рамках проекта «Автоматизированная система оплаты и контроль проезда» (АСОКП) при участии ГП «Столичный транспорт и связь», ГП «Минский метрополитен», ОАО «БПС-Сбербанк», международной платежной системы Visa и интегратора проекта IBA Group.

(Всего прочитано 13 раз, из них 3 посещений сегодня)