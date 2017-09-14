В этом году классическим банкоматам исполнилось 50 лет, но кто говорит, что старых собак нельзя обучить новым трюкам?

11 сентября на конференции FinovateFall 2017, в Нью-Йорке, компания Mastercard анонсировала инновационную услугу по выдаче денег в обычных ATM-устройствах людям, не имеющим банковских карт или даже банковских счетов.

Даже если вы счастливый обладатель пластиковой карты, но у вас экстренная ситуация: карту вы забыли дома, на ней недостаточно средств или вы ее вовсе потеряли, а деньги вам нужны срочно и под рукой только мобильный телефон, в таких ситуациях на помощь придет новый сервис Mastercard Cash Pick-Up и ваш друг, который сможет вас в этой ситуации выручить.

Все просто: вы называете другу необходимую денежную сумму, после чего ваш помощник авторизуется через Cash Pick-Up и, указав ваш номер телефона, формирует виртуальную карту с необходимым количеством денежных средств. Разумеется эти деньги должны быть на счете вашего друга. Далее вы получаете SMS с номером заказа (номером виртуальной карты) и 4-значным пин-кодом, а также адресом ближайшего фирменного банкомата. Получить наличные можно сразу после ввода соответствующих кодовых цифр из SMS на экране ATM-устройства.

Пилотный проект стартует в 4 квартале этого года в США, заручившись поддержкой крупнейшего в стране частного поставщика банкоматов Pay Alliance International. С 2018 года сервис Mastercard Cash Pick-Up планируется развернуть в банкоматах, установленных во всех розничных магазинах на территории Штатов.

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