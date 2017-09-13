Банк «Санкт-Петербург» обеспечил прием бесконтактных национальных карт «Мир» на всех 67 станциях Санкт-Петербургского метрополитена. Технологическим партнером проекта выступила компания Uniteller.

На каждой станции оборудованы специальные «багажные» турникеты, расположенные слева и отмеченные надписью: «Оплачивайте проезд картой». Для прохода достаточно приложить карту к считывающему устройству, как обычный проездной билет. Ежемесячно по бесконтактным банковским картам в петербургском метро оплачиваются более 500 тысяч поездок.

«Прием банковских карт национальной платежной системы «Мир» к оплате проезда в петербургском Метрополитене – долгожданное и значимое событие для сотрудников бюджетных организаций Санкт-Петербурга, поскольку популярность безналичных расчетов активно растет, а объем наличной денежной массы в целом снижается. Метрополитен – многолетний стратегический партнер Банка «Санкт-Петербург», а внедряемый проект – наш очередной и, я уверен, успешный совместный шаг в направлении развития современных технологий платежей в петербургской подземке», — отметил зампредправления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок.

По словам коммерческого директора АО «НСПК» Сергея Радченкова, в августе текущего года 17,5% операций по банковским картам россиян были совершены бесконтактным способом. Кроме того, из всех бесконтактных операций по картам 4% платежей составляет именно оплата проезда в городском транспорте.

«Подобная технология ранее была доступна только в Чикаго и Лондоне и на сегодняшний день остается востребованной для большинства мегаполисов», — отметил генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин.

(Всего прочитано 1 раз, из них 1 посещений сегодня)