В китайском городе Ханчжоу, в одном из ресторанов KFC, появились торговые автоматы, позволяющие оплачивать заказы с помощью идентификации по лицу (smile to pay). Технологию внедрила компания Alibaba Group, сообщает Reuters.

Пользователи аккаунтов платежной системы Alipay теперь могут расплачиваться за еду в KFC без использования карты или смартфона. Определившись с заказом, достаточно лишь ввести на экране автомата привязанный к Alipay-кошельку номер своего телефона и улыбнуться в камеру устройства.

Распознавание лица происходит в течение нескольких секунд, после чего клиенту остается только дождаться официанта, который принесет заказанные таким образом блюда или напитки.

Представители компании-разработчика технологии — Ant Financial (платежное подразделение Alibaba Group — Прим.Ред.) заявляют, что автомат невозможно обмануть. Например, если продемонстрировать фотографию владельца. Система учитывает множество факторов для подтверждения личности.

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