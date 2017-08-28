Центробанк разработал законопроект, который обяжет все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки). Благодаря этому будет создана единая биометрическая система (ЕБС), необходимая для внедрения удаленной идентификации клиентов.

Новации позволят гражданам становиться клиентом любого банка без явки в офис, проходя проверку с помощью биометрии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник, а также двух участников рынка, знакомых с ходом разработки документа.

В Центробанке заявили, что работа над созданием соответствующей технологической инфраструктуры уже началась. В рабочую группу по созданию ЕБС вошли, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк. По мнению экспертов, новация позволит максимально упростить процесс совершения любых банковских операций, однако не стоит забывать и безопасности.

Источник, близкий к ЦБ, рассказал «Известиям», что законопроект обязывает банки в каждом регионе пропорционально — в зависимости от масштаба сети отделений — установить оборудование для сбора биометрических данных граждан. ЕБС будет интегрирована с ЕСИА — Единой системой идентификации и аутентификации, созданной в рамках исполнения закона о госуслугах.

Планируется, что новая система начнет реализовываться в нашей стране уже с марта 2018 года.

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