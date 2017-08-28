Банк «Открытие» запустил процесс замены собственных ATM-устройств в банковских отделениях на новые модели. Как говорится в пресс-релизе кредитной организации, данный шаг положил начало комплексной трехгодичной программе, в результате которой планируется полностью обновить парк ее устройств самообслуживания.

На сегодня сеть собственных банкоматов «Открытия» насчитывает около 3000 устройств. До конца 2017 года банк рассчитывает обновить не менее 30% парка ATM-устройств, а до конца 2018 – более 60%.

В качестве целевой модели банк выбрал установку АТМ с функцией рециркуляции наличных. Это наиболее функциональные банкоматы, отвечающие как современным требованиям клиентов (эргономика, возможность совершать транзакции с большим числом банкнот, и т.д.), так и высоким стандартам операционной эффективности.

На текущий момент в банкоматах «Открытия» доступны такие операции, как совершение всевозможных платежных операций, снятие и внесение валюты. Уже осенью клиентам банка будут доступны операции по бесконтактным картам, реализован доступ к своим счетам, внесение средств на карты сторонних банков, в т.ч. на карты «Мир».

Кроме того, к следующему году банк тестирует решения на базе Apple Pay и Samsung Pay, двухшаговые транзакции (подготовленные в мобильном банке и завершенные в банкомате), а также технологию распознавания лиц.

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