Осенью этого года Русская майнинговая компания (RMC), соучредителем которой является интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, готовится к запуску розничных продаж оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соучредителя RMC Сергея Бобылева.

«Та модель, которая у нас реализовывались была чем-то похожа на продажи Herbalife — это была цепочка людей, которые в интернете или через форумы вела продажи. Но проект майнера Sunrise мы уже выведем на нормальную розницу и, скорее всего, подпишем соглашение с несколькими розничными компаниями, которые будут эту продукцию продавать», — рассказал Бобылев.

При этом он уточнил, что в силу своей специфики оборудование для майнинга продавать через обычную розницу будет тяжело. «Когда мы найдем красивое решение, возможно это будет небольшая компания — тогда начнем. Сейчас мы уже ведем переговоры, но это не формат ритейлеров типа «М.Видео». Мы уже в сентябре-октябре рассчитываем начать розничные продажи», — сказал соучредитель RMC.

В качестве одного из вариантов, по словам Бобылева, прорабатывается модель сотрудничества со специализированными центрами, где можно будет в том числе получить консультацию по приобретению и настройке оборудования.

Сейчас RMC готовится к проведению ICO на $100 млн, которые планируется направить на разработку комплектующих для майнингового оборудования. В частности, речь идет о майнерах Sunrise и «Мультиклет».

Первая партия Sunrise должна появиться на российском рынке уже в сентябре 2017 года по цене $1,6 тыс. Планируемый ежедневный объем их выпуска составит 500 штук. Выпуск майнеров «Мультиклет» ограничат 25 тыс.

(Всего прочитано 27 раз, из них 10 посещений сегодня)