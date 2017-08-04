Банк для предпринимателей «Точка» (проект ГК «Открытие») и Группа QIWI договорились о сотрудничестве в сегменте малого бизнеса. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Предполагается, что QIWI Банк будет обслуживать предпринимателей на базе сервиса, разработанного «Точкой». Для этого «Точка» передаст Банку права на использование своих технологий, а также окажет методологическую поддержку для запуска платформы и обеспечения клиентского сервиса. В свою очередь клиенты «Точки» смогут использовать сеть QIWI для приема платежей от своих клиентов.

«Новый формат сотрудничества, который мы запускаем с компанией QIWI, открывает клиентам доступ к лучшим сервисам, существующим на рынке. Помимо повышения удовлетворенности клиентов, для «Открытия» и QIWI реализация этого проекта создает потенциал для дополнительной монетизации, в том числе за счет кросс-продаж, и сокращения расходов – использование технологий партнера позволяет обеим компаниям не инвестировать в разработку собственных аналогичных сервисов, а получить доступ к готовому отработанному решению», — отметил председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич.

По словам управляющего директора «Точки» Бориса Дьяконова, по итогам взаимодействия с QIWI планируется рассмотреть возможность такого сотрудничества и с другими компаниями.

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