Компания АТОЛ реализовала для корпоративных клиентов Тинькофф Банка техническую возможность соответствовать обновленному законодательству. Теперь интернет-магазины, использующие эквайринг банка, могут проводить оплату согласно поправкам в 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники…»), которые вступили в силу 1 июля.

Разработанное решение формирует электронный кассовый чек в момент оплаты товара или услуги через сайт магазина с помощью банковской карты. Этот чек мгновенно отправляется оператору фискальных данных и от него – ФНС России, а также покупателю по SMS или email, указанным в заказе.

Разработанное решение основано на интеграции интернет-эквайринга Тинькофф Банка и АТОЛ Онлайн – сервиса по аренде онлайн-касс для интернет-ритейлеров. Новые возможности доступны как потенциальным, так и действующим пользователям АТОЛ Онлайн. Только первым необходимо заключить договор с сервисом, вторым – настроить изменения в программном коде (API).

Официальные продажи сервиса АТОЛ Онлайн стартовали 25 мая 2017 г. За два месяца решение завоевало популярность среди участников рынка e-commerce.

«В настоящее время к нашему сервису подключено уже более 2 000 малых, средних и крупных интернет-магазинов. В зависимости от масштаба своего бизнеса каждый из них арендовал от 1 до 100 и более онлайн-касс сразу. А общее число переданных ими кассовых чеков превысило 6 000 000, – отмечает руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн Юлия Носова. – В наших планах до конца года обеспечить полную интеграцию с более чем 40 распространенными платежными сервисами и системами банковского эквайринга, а также с CRM- и CMS-платформами».

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