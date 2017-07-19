Осенью этого года порядка 25 отечественных банков запустят пилотный проект по удаленной идентификации физических лиц. Об этом сообщает RNS со ссылкой зампреда правления банка «Хоум Кредит» Артема Алешкина.

«»Пилота» пока нет. Он будет запускаться в ближайшее время. Сейчас определены банки, которые там будут участвовать. Там порядка 25 банков. Мы там будем участвовать тоже», — рассказал Алешкин.

По его словам, технологии еще обсуждаются банками, но «пилот» будет запущен уже осенью.

«Это будет осенью этого года. Точного срока пока нет. Еще обсуждаются технологии. Есть еще много открытых вопросов», — добавил представитель Хоум Кредита.

Центробанк планирует использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для удаленной идентификации клиентов банков. Первичную идентификацию придется проходить очно в одном из банков программы, после чего клиент сможет дистанционно открыть счет в другом банке.

Как ранее сообщал начальник Центра финансовых технологий департамента финансовых технологий Банка России Максим Григорьев, проект по удаленной идентификации клиентов российских банков стартует не ранее II квартала 2018 года.

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