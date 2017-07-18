Доля населения, совершающая денежные переводы через мобильные устройства, выросла за год почти на 9 процентных пунктов. Об этом говорится в обзоре Банка России о состояния финансовой доступности в РФ, опубликованном на сайте регулятора.

В ходе опроса 1600 респондентов выяснилось, что за 12 месяцев с мая 2015 года по май 2016 года только 22,22% россиян использовали устройства мобильной связи для совершения денежных переводов, а за следующий аналогичный период – уже 31,19%.

Подобная динамика наблюдается и в сфере дистанционного доступа к банковским счетам. Из результатов опроса следует, что доля населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для перевода денежных средств (интернет-банкинг, мобильный банкинг), также значительно увеличилась – с 23,7% в мае 2016 года до 31,5% в мае 2017 года.

Между тем большинство опрошенных все еще отдает предпочтение традиционному банкингу. Доля респондентов, удовлетворенных обслуживанием в кассах и банкоматах в банковских отделениях, составляет 55% и 54,94% соответственно. Удовлетворенность от использования мобильного банка находится на уровне 24%, а интернет-банка – около 22%. Наиболее «разочаровывающими» респонденты назвали электронные кошельки, только 15,69% опрошенных довольны этой услугой.

Тем не менее, в России сохраняется тенденция к уменьшению количества банковских офисов. Статистика показывает, число действующих офисов кредитных организаций в 2016 году сократилось на 8,7%, количество банкоматов – на 2,6%. Регулятор отмечает, что это общемировая тенденция.

По материалам Банка России и ПРАЙМ

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